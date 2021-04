Kent Sunderland weer succes na vreselijke jaren? Het ziet er goed uit

In het seizoen 2016/17 degradeerde traditieclub Sunderland uit de Premier League. Eén jaar later zakten ze ook uit de Championship. Momenteel spelen ze het derde seizoen op rij in League One, de Engelse derde klasse. Aan dat verhaal kan dit seizoen een einde komen.

Nog tien competitiewedstrijden heeft Sunderland dit seizoen voor de boeg. Met 67 punten staan ze momenteel op de derde plek in de Engelse League One. Ze hebben wel één wedstrijd minder gespeeld dan de tweede in de stand, Peterborough United, en twee wedstrijden minder dan de huidige competitieleider, Hull City. Als Sunderland zijn twee inhaalwedstrijden wint staat het aan de kop van het klassement. De eerste twee ploegen in League One bemachtigen een rechtsreeks ticket naar de Championship, de Engelse tweede klasse. De nummers drie tot en met zes in het klassement spelen nog wedstrijden voor het laatste promotieticket. Sunderland staat er dit seizoen dus geweldig goed voor om te promoveren.

Charlie Wyke is een van de belangrijkste spelers van dit Sunderland. Op zijn 28ste is de Engelse spits bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière. In zijn eerste seizoen bij Sunderland scoorde hij er vijf en in z'n tweede kon hij zes keer prikken, maar dit seizoen is er geen verdediging opgewassen tegen Wyke. Met 22 doelpunten staat hij tweede in de topschuttersstand achter Jonson Clarke-Harris. Wyke heeft gemiddeld slechts 123 minuten nodig om een doelpunt te maken dit seizoen. Hij werd ook verkozen tot speler van de maand maart in de League One. Ook Aiden McGeady is op zijn 34ste nog heel belangrijk voor Sunderland. De voormalige speler van onder meer Celtic & Everton deelde al twaalf assists uit dit seizoen.

Volgend seizoen opnieuw derby?

De kans dat de Tyne-Wear derby volgend seizoen weer op het programma staat bestaat zeker en vast. Newcastle staat slechts twee punten boven de degradatiezone in Engeland. Hun laatste overwinning dateert al van begin februari. In het seizoen 2015/16 degradeerde Newcastle ook naar de Chapionship. Eén jaar later stonden ze opnieuw in de Premier League. Of Newcastle na vier seizoenen Premier League opnieuw zal degraderen valt nog af te wachten, maar ze hebben alleszins nog een heel zwaar programma voor de boeg. West Ham, Liverpool, Arsenal, Leicester en Manchester City staan allemaal nog op het programma van de mannen van Steve Bruce. Op de laatste speeldag spelen de huidige nummers 17 en 18 (Fulham) nog tegen elkaar in een rechtstreeks duel dat zou kunnen uitmaken wie van de twee ploegen degradeert.