Club NXT pakt een punt op het veld van RWDM

RWDM en Club NXT kregen de eer om het voetbalweekend in gang te schieten. Dit deden ze letterlijk en figuurlijk.

RWDM kwam in de 30ste minuut op voorsprong via een doelpunt van Claes. Hij kreeg de bal in de diepte aangespeeld via Rommens. Langs bleef deze voorsprong niet op het bord staan. Want in de 38ste minuut kwam Club NXT langszij dankzij een penaltydoelpunt van De Cuyper.

1-1 was de ruststand en tegelijkertijd de eindstand van de partij. RWDM domineerde in de 1ste helft maar kon niet het verschil maken. De beste kansen waren in de 2de helft voor Club NXT meestal via De Cuyper maar tot scoren kwam hij niet meer.

Voor Club NXT is dit punt een opsteker na drie nederlagen op rij. RWDM zit nu al aan 6 wedstrijden zonder overwinning. Laatste overwinning dateert van 26/02/21 thuis tegen de tegenstander van vanavond.