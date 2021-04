OHL haalt Peter Reynders aan boord na Canadees avontuur

Met Peter Reynders haalt OHL een man in huis die zijn sporen de voorbije decennia vooral verdiende in de Genkse jeugdopleiding. Na twee seizoenen (en evenveel titels) in Canada keert Reynders terug naar België.

Liefst 26 jaar werkte Peter Reynders (56) in de hoog aangeschreven Genkse academie. "Courtois, Casteels, Carrasco, Origi, Praet, De Bruyne, Defour... Allemaal speelden ze bij mij in de U13 van KRC Genk. Net als OHL-spelers De Norre, Hubert en Schrijvers overigens. "Siebe staat in mijn top vijf beste spelers waarmee ik ooit werkte", vertelt Reynders op de webstek van OHL. De voorbije twee seizoenen was hij aan de slag als assistent-coach bij het Canadese Forge FC. Bij OHL zal Peter Reynders volgend seizoen fungeren als coach van de Elite U16. Daarnaast zal hij ook als assistent fungeren bij de U18 en U21.





