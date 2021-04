Juventus in slechte financiële papieren en vraagt een geste van zijn spelers

Juventus heeft een financieel slecht jaar achter de rug en zoekt oplossingen om de boekhouding om te smukken en het verlies te spreiden.

Volgens de Corriere dello Sport heeft Juventus hun spelers gevraagd om op zijn minst een gedeeltelijke uitbetaling van hun volgende vier loonschijven te accepteren. Dit zou vergelijkbaar zijn met de aanpak die de club een jaar geleden koos, toen de pandemie voor het eerst de competitie stil legde. De spelers waren toen overeengekomen met de club om de betaling van hun loon voor maart, april, mei en juni 2020 uit te stellen.

Het werd in plaats daarvan uitbetaald in het boekjaar 2020-21 zodoende ze hun boekhouding van vorig seizoen (jaar) konden opsmukken. Nu heeft de club dezelfde vraag gesteld aan hun spelers zodoende de boekhouding voor dit jaar minder in het rood zal kleuren.

Het is nog af te wachten of de spelers dit opnieuw gaan aanvaarden.