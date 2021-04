Mag seizoensrevelatie dromen van toptransfer? "Tien miljoen euro voor zijn profiel, hoezo is dat niet realistisch?"

De transfersommen die dezer dagen worden betaald voor spelers ook uit de Belgische competitie? Steeds hoger. Maar als je van een 'kleine club' bent, is het soms toch anders. En toch wordt er luidop gedroomd.

Zo zijn ze bij KV Oostende vol lof voor jeugdinternational Arthur Theate, die een heel goed seizoen aan het draaien is bij de Kustboys.

"Tien miljoen euro geen realistisch bedrag? Hoezo?", vraagt CEO Ganaye zich luidop af in Het Laatste Nieuws.

Tien miljoen euro

"Een linksvoetige, 20-jarige centrale verdediger die alle matchen speelt bij een ploeg die bovenin de Belgische competitie meedraait, die Belg is én international ook nog eens ..."

"Als je naar de voorbije jaren kijkt, dan is er geen enkele speler met zo'n profiel voor minder dan tien miljoen euro verkocht. Of we dat zullen krijgen? We willen onze spelers alleen maar op hun beste waarde verkopen, het is een win-winsituatie."