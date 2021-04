Officieel: Voormalig eersteklasser fuseert met jeugdclub van gebroeders Hazard

Volgend seizoen zal Royale Union Tubize-Braine zijn intrede doen in het voetbal.

AFC Tubize en Royal Stade Brainois zullen aan het einde van dit seizoen fuseren met Royal Stade Brainos en samen Royale Union Tubize-Braine vormen. Tubeke speelde in 2008/2009 nog in 1A maar is ondertussen teruggezakt naar Tweede Amateur. Brainois speelt in eerste provinciale en is de jeugdclub van de gebroeders Hazard.

Communiqué van de clubs:

"Na maandenlang werk langs beide kanten, zullen Royal Stade Brainois van Thierry Hazard en AFC Tubize van Raymond Langendries trots en blij om aan te kondigen dat ze hun lot hebben verenigd.

Als een sterk symbool, dat van regionale vernieuwing en de vereniging van twee provincies, hebben de twee dicht bij elkaar gelegen clubs op geografisch en sentimenteel vlak gezamenlijk een sportief project op poten gezet dat gesteund wordt door de gemeentes Tubeke en Braine-le-Comte.

De club zal vanop vier verschillende sites opereren tussen Tubeke en Braine-le-Comte met als speerpunt een team in Tweede Amateur in het Stadion Leburton en een team in het Stade Du Sans Fond in Eerste Provinciale.

Het vrouwenvoetbal zal niet vergeten worden. We willen ook bij de vrouwen dezelfde dynamiek bewaren als bij onze heren.

De primaire ambitie van de RUTB is om bij te dragen aan het dragen en overdragen van morele waarden, respect en zelfvertrouwen binnen het kader van de opleidingen die binnen onze academie worden aangeboden. Ons doel is om jonge mensen te helpen zichzelf op te bouwen!

(...)

Royale Union Tubize-Braine wil een essentiële bijdrage leveren van het imago van een ambitieuze, dynamische regio."