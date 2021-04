Steve De Ridder: "Ik wist dat deze match belangrijker ging zijn dan die tegen Waasland-Beveren"

Op de zege van STVV tegen KV Mechelen viel weinig af te dingen. De Kanaries toonden zich met name in de eerste helft de betere in alle facetten van het spel.

Steve De Ridder ging gewoontegetrouw voorop in de strijd. De Gentenaar was ei zo na de schlemiel in het begin van de wedstrijd. Zijn balverlies werd door Druijf niet afgestraft. "Tja, het begon nochtans heel slecht met mijn assist. Hier gaan we weer, dacht ik", kon de aanvoerder van STVV erom lachen.

"Ik had op voorhand gezegd dat deze match belangrijker zou zijn dan die tegen Waasland-Beveren. Winnen tegen KV Mechelen zou betekenen dat we de ploegen onder ons onder druk zetten. Als ploeg hebben we ontzettend veel karakter getoond. Ik moet iedereen daarvoor een pluim geven. De tweede helft geraakten we niet echt meer onder hun druk uit", gaf De Ridder eerlijkheidshalve toe.

Mathematisch kan het nog, heet dat dan, maar de redding van STVV lijkt een feit. "Het moet nu al erg mislopen, he, maar soit... (aarzelt) Ik ga rustig blijven", aldus De Ridder. "Hoeveel punten we nog nodig hebben? Hopelijk geen meer! Al gaan we er alles aan doen om op dit elan verder te gaan de volgende wedstrijden."