Deinze pakt de volle buit tegen Lommel na comeback in de tweede helft

Deinze heeft Lommel verslagen met 2-1. Lommel stond aan de rust nog 0-1 voor, maar de ploeg van coach Wim de Decker draaide de situatie nog om en pakte de 3 punten met een hard bevochte thuiszege.

Lommel kwam vroeg in de match op voorsprong na een vlotte combinatie. Het was Jordan Attah Kadiri die na 6 minuten de 0-1 stand op het bord zette op assist van Saito. Deinze kon voor de rust het tij niet keren.

In de tweede helft wist Deinze wel druk te ontwikkelen. In de 60ste minuut ontving Mehdi Tarfi de bal in de baklijn na een vrije trap, hij kapte zijn tegenstander uit en trapte de bal hard in de linkerhoek met zijn linkervoet. 3 minuten later maakte Lennart Mertens de 2-1 voor Deinze nadat Seth de Witte een voorzet doorkopte. Lommel kon niets meer terug doen. Eindresultaat Deinze-Lommel: 2-1

Door deze zege nadert Deinze tot op 2 punten van de 3de in de stand, Lommel. Lommel verliest dan weer Seraing uit het oog, dat nu een voorsprong van 5 punten heeft. Seraing staat momenteel op de tweede plaats. De nummer twee uit 1B speelt een barragematch voor promotie tegen de 17de uit 1A.