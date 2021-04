Ex-aanvoerder voorspelt STVV mooie toekomst onder Peter Maes: "Jongens die toch al iets bewezen hebben in het Belgisch voetbal"

Peter Maes nam in december het roer over op Stayen, maar de degradatie loert vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog steeds om de hoek. Ze lieten enkele gouden mogelijkheden onbenut en moeten dus alsnog uitkijken voor een horrorscenario.

De Lommelaar redde de Kanaries uit een ellendig diep dal en bracht zijn werkgever met een fraai eerste rapport van 15 op 21 opnieuw onder de mensen: “De resultaten spreken voor zich. Peter Maes heeft meteen een stevige organisatie neergezet en resultaten behaald. Hij heeft dus de kentering op zijn gekende manier ingezet”, vertelt voormalig aanvoerder Steven De Petter.

Sindsdien sputtert de motor van Sint-Truiden. Het nam weliswaar een kleine bonus op de concurrentie, maar ze konden nooit volledig komaf maken met het degradatiespook. Dit weekend kan het dat op de Freethiel wel doen.

Mentale kwestie op Stayen?

STVV wacht ondertussen al vijf wedstrijden op een nieuwe overwinning. Daarnaast lieten ze tegen KAS Eupen (0-2) en Sporting Charleroi (0-0) de mogelijkheid op een verlengd verblijf in 1A onbenut. Het begint dus stilaan een mentale kwestie te worden op Stayen. Al is De Petter overtuigd dat elke wedstrijd een nieuwe kans is waarbij het niet uitmaakt tegen wie je speelt. Het is voor de Kanaries nu zaak om mentaal scherp te staan en de nodige focus van de voorbije weken te behouden: "Het gaat zeker geen gemakkelijke opgave worden, maar ik denk dat ze zich zeker nog zullen redden."

Jeugdproducten en nieuwe ambities

Toch krijgt het grauwe seizoen wat meer kleur. Peter Maes rekent naar eigen zeggen op de ervaren pionnen in zijn elftal, maar gooide met Jarne Steuckers en Stan Van Dessel twee jonkies voor de leeuwen: “Ze zullen op het trainingsveld hun kans volop gegrepen hebben. Deze kansen krijg je onder Peter Maes niet zomaar op het moment dat elk punt van cruciaal belang is. Als hij ze gebruikt zullen ze er zeker klaar voor zijn. Vooral Van Dessel heb ik van kortbij meegemaakt, een verstandige jongen met heel wat technisch vermogen.”

De Japanse eigenaars hadden in de zomer torenhoge ambities, maar deze bleven voorlopig dus uit. Nochtans streken in de wintermercato namen als Mboyo (ex-Kortrijk), Bruls (ex-Westerlo) en Pius (ex-Antwerp) in Limburg neer. Dat moet de supporters alvast hoop geven voor het volgende seizoen: “Dat zijn inderdaad jongens die in het Belgische voetbal iets bewezen hebben. Als ze de kern kunnen behouden en aanvullen met enkele gerichte versterkingen dan mag er zeker een gezonde ambitie zijn. Peter Maes krijgt dan ook de volledige voorbereiding om het elftal naar zijn hand te zetten”, concludeert de ex-speler van STVV.