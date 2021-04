Geen spek naar Belgische bek: Club Brugge wil voormalige sterkhouder van Belgische topclub terug naar België halen, maar botst op limieten

Tijdens de wintermercato werd Club Brugge gelinkt aan een absolute toptransfer. De Belgische landskampioen deed een poging om Ruslan Malinovskiy terug naar België te halen. Die interesse is er nog steeds, maar...

Philippe Clement werkte bij KRC Genk samen met Ruslan Malinovskiy. De coach van Club Brugge weet dan ook als geen ander dat de Oekraïener een absolute meerwaarde zou zijn.

Bovendien is Malinovskiy geen basisspeler bij Atalanta. Toch kan blauw-zwart het dossier best verticaal klasseren. Met een markwaarde van zo’n twintig miljoen euro is hij geen spek naar Belgische bek.

Maar dat is niet alles. Malinovskiy wil niet alleen slagen in Italië, maar ook zijn loonsvoorwaarden zijn simpelweg te hoog om te dragen. Met andere woorden: het transferdossier is dood en begraven.