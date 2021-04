Standard roemt vervanger voor Klauss: "Hij kan één van de betere in België worden"

Na enkele moeilijke maanden lijkt Jackson Muleka zijn draai bij Standard helemaal gevonden te hebben.

De Congolees wordt alsmaar belangrijker bij de Rouches. Als vervanger voor de geblesseerde Klauss werd hij de reddende engel tegen AA Gent.

Tegen Genk en nu ook tegen AA Gent pikte hij zijn doelpuntje mee. “Hij kan één van de betere aanvallers in België worden”, klonk het bij Leye. “Je mag niet vergeten: als je uit Congo naar België komt, heb je tijd nodig. Het is hier kouder, de zon schijnt minder en Jackson was ver weg van zijn familie.”

Maar dat lijkt nu verleden tijd. “Hij heeft dat achter zich gelaten. Hij is goed met rug naar doel, hij maakt het zijn verdedigers lastig én hij kan voor zich voor zijn man wurmen in de zestien meter. Dat is toch een kwaliteit.”

De voorbije weken was hij ook in Congo voor de nationale ploeg. “Zes maanden had ik mijn familie niet gezien. Het deed plezier om nog eens naar daar te gaan en mijn land te bezoeken”, vertelt Muleka.

Zijn talent om goals te scoren? “Ik ben geboren met dat instinct. Het is naturel. Ik werk er ook elke dag aan sinds ik klein ben. Ze hebben mij altijd gezegd. ‘Jackson, kom naar de eerste paal, aan de tweede zal wel iemand anders staan’. Ik ben dat nooit vergeten.”