Cruciaal duel in degradatiestrijd vanavond: "We kunnen hen meesleuren"

Nicky Hayen glunderde zaterdagavond nog, maar zal wel heel wat minder blij geweest zijn met de rest van de resultaten van de speeldag: "Gelukkig speelde Moeskroen nog gelijk." Maar de match van vanavond tegen STVV wordt dus weer cruciaal.

Hayen vloekte toch wel eens. "Ik had wel verwacht dat zowel Cercle als Moeskroen punten zouden halen, maar niet dat ze allebei zouden kunnen winnen. Toen het doelpunt van Moeskroen viel, bibberde mijn laptop bijna van m'n schoot. Gelukkig kon Charleroi de gelijkmaker nog lukken", aldus Nicky Hayen in HLN.

Er hangt wel veel af van het duel van vanavond, want ook STVV komt bij verlies weer in de problemen. "Met een overwinning sleuren we STVV mee de degradatiestrijd in. Als ze winnen, zijn ze gered. Ons doel blijft duidelijk, we willen ervoor zorgen dat het nog spannend is op de allerlaatste speeldag."