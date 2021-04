Verbazing na niet-selectie Tammy Abraham bij Chelsea

Verbazing alom toen bleek dat Tammy Abraham terug fit was, maar geen deel uitmaakte van de plannen van Chelsea-coach Thomas Tuchel, voor de wedstrijd tegen West Bromwich Albion FC. Ook binnenin de spelerskern waren er vragen omtrent de niet-selectie.

De ploeggenoten van de aanvaller zijn verbaasd dat de speler de selectie niet haalde en ze vragen zich af hoe zijn toekomst er uitziet bij de club.

Thomas Tuchel's weigering om Tammy Abraham op te stellen heeft voor veel verwondering gezorgd in de spelersgroep, schrijft het Engels blad The Telegraph.

Abraham was een vaste waarde onder Frank Lampard maar Tuchel lijkt niet op de jonge aanvaller te rekenen. Zijn afwezigheid tijdens de nederlaag tegen West Brom het voorbije weekend deed vragen rijzen over zijn situatie bij de Londense club.

Abraham raakte eind februari geblesseerd aan de enkel, maar Tuchel maakte na de wedstrijd zelf bekend dat Abraham wel degelijk fit was voor de wedstrijd. Hij scoorde dit seizoen zes goals in twintig Premier League wedstrijden.

"Uiteindelijk moet ik 18 spelers selecteren voor ongeveer 20 posities. Dus ik moest er drie van het wedstrijdblad laten Tammy was één van die drie spelers. Het is niets persoonlijks. Hij heeft dezelfde kansen als de andere spelers om wel in de selectie te geraken.", aldus de coach.

"Hij zat niet in de selectie. Ik moest 18 spelers nomineren. Het zijn moeilijke keuzes die we moeten maken. En die worden gemaakt op basis van wat wij denken dat de juiste keuzes zullen zijn voor die wedstrijd.", sluit Tuchel af.