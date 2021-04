Kan Porto naast Juventus nu ook the Blues verrassen?

Porto deed in de 1/16 finales wat onmogelijk leek, ze schakelden Juventus uit na verleningen. Kan Sérgio Conceiçao zijn team nog eens op scherp zetten om Chelsea uit te schakelen en een plaats in de kwartfinales van de Champions League te bemachtigen? Porto zal niet onderschat worden door Chelsea.

Porto met volledige focus op Champions League

Dit seizoen had Port in de competitie een lastige start. Afgelopen speeldagen pakten ze de draad opnieuw op en haalden ze 13 op 15. Sporting Lissabon lijkt dit seizoen op weg naar de titel en Porto lijkt af te stevenen op een tweede plek. Niet waar ze vooraf op gehoopt hadden, maar dit zorgt er wel voor dat ze de focus volledig op de Champions League kunnen leggen.

Mentale dreun voor Chelsea

Afgelopen weekend kreeg Chelsea een pijnlijke nederlaag te verwerken, 2-5 verlies in eigen huis tegen West Brom. Thiago Silva ging nog voor rust zwaar in de fout en pakte zijn tweede gele kaart. In de toegevoegde tijd van de eerste helft kreeg Chelsea nog twee doelpunten binnen. Thomas Tuchel zal alles behalve tevreden geweest zijn met dit resultaat. Hij zal zijn spelers op scherp zetten voor de belangrijke uitwedstrijd tegen Porto.

Kan Werner zijn klasse nog eens laten zien?

Na zijn fantastisch seizoen bij RB Leipzig had Timo Werner zijn start bij Chelsea ongetwijfeld anders voogesteld. Met slechts 5 doelpunten en 6 assists kunnen we niet anders concluderen dat zijn seizoen ondermaats was tot nu toe. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu het om de knikkers gaat, hij niet van belang kan zijn voor Chelsea. Schitteren op het hoogste niveau, waar heel de wereld naar kijkt. Niets geeft meer motivatie en vertrouwen aan een speler.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Volgens betFIRST zal het voor Chelsea zeker niet vanzelfsprekend zijn, betFIRST geeft Chelsea 55% kans op een overwinning, een gelijkspel krijgt 27% kans en een overwinning van Porto krijgt 18% kans. Toch krijg je een opvallend mooie notering bij een doelpunt van beide teams scoren, je krijgt 2.15 keer je inzet bij betFIRST.

Porto speelde in hun thuiswedstrijd tegen Juventus maar liefst 6 corners bij elkaar. Met hun vaste opstelling, 4-4-2 kunnen ze optimaal de flanken benutten om te counteren. Haalt Porto 4 of meer corners? Dan krijg je 1.60 keer je inzet bij betFIRST.