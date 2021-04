Moeten de Rode Duivels nu nog van tactisch plan wisselen? "In dat systeem was dat enkel mogelijk met Kompany"

De defensie van de Rode Duivels zal de komende maanden hét gespreksonderwerp worden. Nordin Jbari heeft een duidelijk idee. Al vergt dat wel een aanpassing aan het spelsysteem.

Sinds de komst van Roberto Martinez voetballen de Rode Duivels met drie centrale verdedigers en twee flankspelers. De kans is zo goed als onbestaande dat de Spaanse selectieheer dat op enkele maanden voor het EK nog zal aanpassen.

“Maar ik zeg al langer dat dat een probleem is”, aldus Nordin Jbari op RTBF. “Met een driemansdefensie kunnen we het EK niet winnen. Met Vincent Kompany in de ploeg was het wél mogelijk. Kompany beheerst dat systeem én stuurt de anderen aan.”

Met een driemansdefensie kunnen de Rode Duivels het EK niet winnen

Zonder The Prince moeten de Rode Duivels overschakelen. “Jason Denayer is een goede speler, maar hij kan niet alles. Hij kan zich niet concentreren op de wedstrijd én tegelijk iedereen coachen. Daarnaast is Axel Witsel weg voor die verdediging. De afweer is simpelweg niet top.”