'Voormalige coach van Anderlecht en Club Brugge is dé topkandidaat om absolute Afrikaanse topclub te coachen'

Hugo Broos maakt mogelijk een comeback. Twee jaar na zijn laatste avontuur bij KV Oostende staat hij dicht bij Raja Casablanca. De deal zou eerstdaags moeten worden beklonken.

Volgens de Marokkaanse media moeten enkel de punten en komma’s nog besproken worden. Het is de bedoeling dat Hugo Broos volgende week al aan de slag gaat bij de Marokkaanse topclub.

Broos is in Afrika een héél grote naam nadat hij met Kameroen de Afrika Cup heeft gewonnen. In België was hij onder meer bij RSC Anderlecht en Club Brugge aan de slag. Tot twee seizoenen geleden was Broos technisch directeur van KV Oostende.