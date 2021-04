Kan Luciano D'Onofrio hem wél overtuigen? Antwerp denkt aan Preud'homme om laatste kunstje te verwezenlijken

Congo DR deed de voorbije week verwoede pogingen om Michel Preud'homme uit zijn voetbalpensioen te halen. Maar ook een Belgische club denkt eraan om hem te vragen voor een laatste kunstje.

Antwerp FC twijfelt namelijk om door te gaan met Frank Vercauteren. De oefenmeester nam in januari het roer over van Ivan Leko, maar zijn contract loopt na het seizoen sowieso af. Bij de rood-witte aanhang ligt Vercauteren alleszins niet in de bovenste schuif.

Luciano D’Onofrio polste na het afscheid van Laszlo Bölöni al even bij Michel Preud’homme alvorens hij voor Ivan Leko koos. MPH was toen gecharmeerd, maar bedankte voor het aanbod aangezien hij in volle eerste lockdown zijn pensioen had aangekondigd.

Hereniging

De sportief directeur hoopt echter om Preud’homme te overtuigen om een laatste kunstje te verwezenlijken op de Bosuil. Beide heren werkten al succesvol samen bij Standard. Bovendien zou MPH bij de Great Old nagenoeg carte blanche krijgen.