Onbekend in België maar ex-Anderlecht jeugdspeler breekt nu door bij AS Monaco

Eliot Matazo is nog onbekend in België maar het jeugdproduct van Anderlecht breekt door bij AS Monaco.

De 19-jarige Eliot Matazo mocht vorige zomer aansluiten bij de A-kern van de Monegasken en de jonge middenvelder krijgt de laatste weken alsmaar meer speelgelegenheid. De voorbije week kreeg hij zelfs twee basisplaatsen op rij, telkens tegen FC Metz in de Ligue 1 en in de Coupe de France.

Intussen speelde Matazo 9 wedstrijden voor AS Monaco. Tot scoren kwam hij nog niet maar hij kon wel al één assist geven. De Belgische middenvelder is dan ook eerder een speler die de gaten op het middenveld dichtloopt en zijn teamgenoten in stelling brengt. De nieuwe Witsel bij de Rode Duivels?

In 2018 ging hij van de jeugdopleiding van Anderlecht naar AS Monaco. Een overstap die hij nog niet heeft beklaagd. Bij Monaco Tribune blikt hij terug op deze overgang: "Op mijn zestiende kreeg ik voorstellen van heel wat buitenlandse clubs, waaronder ook Monaco. De club overtuigde me meteen met zijn discours en sportief project", vertelt Matazo. "Het was niet makkelijk om Anderlecht te verlaten, want dat was de club waar ik al van kleins af speelde. Maar Monaco is een historische club, die heel wat spelers gelanceerd heeft die zich aan heel Europa hebben kunnen tonen."