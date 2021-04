Rondje Europa League: Ajax mist kansen en krijgt uiteindelijk héél koude douche, Manchester United heeft halve finale zo goed als binnen

Na de Champions League-wedstrijden van eerder deze week stonden vanavond ook in de Europa League vanavond de heenwedstrijden van de kwartfinales op het programma. Een overzicht.

AFC Ajax 1 - 2 AS Roma

AFC Ajax heeft vanavond in de eigen Johan Cruijff ArenA dé kans laten liggen om een uitstekende uitgangspositie te verwerven. Bij een 1-0-voorsprong miste Dusan Tadic van op de stip. AS Roma ging er uiteindelijk op én over na doelpunten van Lorenzo Pellegrini en Roger Ibanez.

Arsenal FC 1 - 1 Slavia Praha

Arsenal FC en Slavia Praha leken het vanavond op een scoreloos gelijkspel te houden, maar het venijn van de wedstrijd zat in de staart. Uiteindelijk zijn het de Tsjechische bezoekers die op papier met de beste papieren naar de terugwedstrijd kunnen trekken.

© photonews

Dinamo Zagreb 0 - 1 Villarreal CF

De Gele Onderzeeër heeft vanavond een uitstekende zaak gedaan richting halve finale van de Europa League. Villarreal CF ging met het kleinste verschil winnen in Kroatië. Het enige doelpunt van de partij werd op slag van rust gescoord door Gerard Moreno.

Granada CF 0 - 2 Manchester United

De logica werd gerespecteerd. Manchester United won in Spanje na doelpunten van Marcus Rashford en Bruno Fernandes. The Red Devils zijn met een terugwedstrijd op Old Trafford in het verschiet zo goed als zeker van de halve finale.