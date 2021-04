Amallah schiet Standard met twee goals voorbij Eupen, twee assists voor Gavory

Standard heeft vrijdagavond vlot de maat genomen van Eupen. Het werd 0-4 voor de ploeg van Mbaye Leye.

Eupen nam de partij van bij de aftrap in handen. Prevlljak trapte voorlangs, Ngoy testte Bodart nog eens in de return. Standard ontsnapte even later aan de achterstand, toen Ngoy helemaal alleen op de keeper af net naast besluit.

De bezoekers dreigden een eerste keer op voorzet van Gavory. Bastien knalde in één tijd niet zo ver naast. De wedstrijd was al goed en buiten het stadion kwam daar ook nog wat vuurwerk als extra sfeermaker bij.

Na 20 minuten moest Adriano geblesseerd het veld verlaten. Poulain kwam hem vervangen. Standard kwam meer en meer opzetten, via onder andere Siquet en Muleka. Dat leverde uiteindelijk toch een goal op voor de bezoekers. Net voor de rust werkte Amallah een voorzet van Cimirot in doel. Eupen claimde nog een penalty, maar daar moest de ref niet van weten.

Geen wissels tijdens de rust, beide trainers kozen voor dezelfde ploeg die de eerste helft afsloot. Eupen kwam het scherpst uit de kleedkamers. Toch kwam Standard er het dichtst bij. Balikwisha scoorde op aangeven van Siquet, maar de VAR keurde af voor buitenspel.

Balikwisha mocht direct naar de bank, hij werd vervangen door Carcela. Die zorgde enkele minuten later voor een voorzet. Die week af, viel voor de voeten van Amallah en die verdubbelde de voorsprong.

Met twee wissels probeerde Eupen het tij nog te doen keren, maar de goal viel opnieuw aan de overkant. Muleka pikte ook zijn goaltje mee. Leye verving de twee doelpuntenmakers kort na de derde goal.

Een kwartier voor tijd moest Raskin vervangen worden, hij gaf zelf aan dat het niet meer lukte. Eupen moest de kelk tot op de bodem ledigen. Lestienne, pas ingevallen, zorgde voor de 0-4 op aangeven van Gavory die zo zijn tweede assist van de avond gaf. Baby kopte voor Eupen nog net naast, maar de eerredder kwam er niet.