Benat San José wil Standard en Charleroi kloppen: "Doel is 6 op 6"

De kans dat KAS Eupen play-off 2 nog zal halen is na de nederlaag op bezoek bij Zulte Waregem heel klein geworden, maar bij de Oostkantonners blijven ze er wel in geloven.

Er zijn nog twee wedstrijden te spelen tegen Standard en Charleroi. Twee leuke derby's tussen teams uit het zuiden van ons land dus ook.

"We moeten realistisch zijn: we hebben meer dan een mirakel nodig om nog in de play-offs te raken", snapt Benoit Poulain.

6 op 6

En toch blijven ze bij Eupen strijdvaardig: "We willen 6 op 6 halen in onze laatste twee wedstrijden. We spelen om te winnen."

"Revanchegevoelens? Neen, spelen op Standard voelt niet als iets uit revanche. In voetbal is wel alles mogelijk. Het is een andere match en een andere context."