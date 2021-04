Chong doet uitspraken over zijn toekomst bij Club Brugge

Tahith Chong zit sinds de wintermercato bij Club Brugge. Hij kwam over van Manchester United dat hem de eerste helft van het seizoen uitleende aan Werder Bremen.

In Bremen pakte Chong nauwelijks speelminuten. Ondanks zijn 21 lentes ziet hij zichzelf nog steeds als een speler die opgeleid wordt. “Ik redeneer: als ik maar 60 of 70 minuten speel, heb ik ook weer bijgeleerd. Ik blijf liever positief, boos langs de zijlijn zitten, helpt me ook niet. Ik bekijk het stap voor stap”, vertelt hij aan KW.

Het contract van Chong loopt in juni 2022 af bij Manchester United. Chong staat nog niet echt stil bij wat volgend seizoen hem kan brengen. Met één goal, in de beker tegen Brakel, kan hij nog niet veel voorleggen.

Een jaartje extra in Brugge blijven dan maar? “Dat zit natuurlijk wel in mijn achterhoofd, maar het is zó moeilijk daar nu al mee bezig te zijn. Na de play-offs ga ik naar huis en bespreek ik dat met mijn vader en moeder. Dan luister ik naar de plus- en de minpunten. Dan komen we er als familie wel uit.”