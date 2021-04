Eden Hazard speelt nog steeds geen eerste Clasico

Eden Hazard stond op het trainingsveld bij Real Madrid, maar zit niet in de wedstrijdselectie voor de Clasico tegen Barcelona.

Real Madrid trainde vandaag voor het laatst vooraleer het zaterdagavond FC Barcelona partij geeft. Ook Eden Hazard was van de partij en hij gaf een ontspannen indruk, zo meldt Mundo Deportivo.

Hazard hoopte tegen FC Barcelona opnieuw wat speelminuten te pakken, zonder de boel opnieuw te forceren. Voor de Rode Duivel zou het alvast een primeur in zijn carrière zijn. Nooit eerder speelde Hazard mee in de Clasico.

Bij Real Madrid ontbreken voorlopig Carvajal en Ramos nog met blessures. Varane is nog afwezig door zijn quarantaine na coronabesmetting.

Trainer Zinédine Zidane liet tijdens zijn persbabbel nog niet in zijn kaarten kijken over onze landgenoot. "Ik zal morgen zien of Eden beschikbaar is, maar hij voelt zich veel beter", klonk het bij de coach. "Er is een recuperatieproces en dan moeten we bekijken hoe de speler zich voelt. Hij moet zich klaar voelen om te spelen."

Zidane wachtte echter niet tot zaterdag. Even na de persconferentie kwam het verdict echter via de selectie voor het duel. Daarin staat geen Eden Hazard. Geen eerste Clasico dus voor hem.