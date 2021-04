KV Kortrijk kan veel sneller opnieuw rekenen op één van zijn geblesseerde spelers

Michiel Jonckheere is sneller dan verwacht terug uit de lappenmand bij KV Kortrijk. Hij was out geweest met een hamstringblessure.

Jonckheere is bezig aan zijn eerste seizoen voor Kortrijk. Bij de Kerels speelde hij 22 matchen al en scoorde daarin twee keer. Een tijdje terug viel hij echter uit met een hamstringblessure. Na drie weken revalideren trainde Jonckheere de hele week weer mee, zo vertelde hij aan KVK-TV. Normaal zou de behandeling van de blessure een vijftal weken geduurd hebben. Jonckheere kan daardoor de laatste twee wedstrijden van het seizoen meespelen. “Ik kan het veel gemakkelijker relativeren”, zegt hij. “Bij KV Oostende had ik een periode van bijna twee jaar waarin ik niet gevoetbald heb. Drie weken uit, ça va ja.”





