Heel Cercle Brugge kijkt maandag naar wedstrijd van Moeskroen: "Gered? In het voetbal kan veel gebeuren"

Cercle Brugge kan al zeker niet meer rechtstreeks zakken. Bovendien moet Moeskroen 6 op 6 pakken tegen Antwerp en Club Brugge om nog boven de vereniging te eindigen. Maar vieren doen ze in Brugge nog niet.

In de laatste drie wedstrijden moest Cercle tegen twee promovendi spelen, een haalbare kaart zou je op voorhand denken. Maar het seizoen dat Beerschot en OH Leuven al gespeeld hebben, maakt de 6 op 6 van Cercle Brugge alleen maar mooier.

De kloof met Moeskroen, de voorlaatste in de stand, bedraagt nu 4 punten en Les Hurlus moeten nog tegen Antwerp en Club Brugge, de redding is dus heel nabij voor Cercle Brugge.

"We hebben de druk bij Moeskroen gelegd, konden niet meer doen dan zelf onze wedstrijd spelen en winnen. Ik spreek liever met twee woorden en zal pas opgelucht zijn als het ook mathematisch zeker is", klinkt het bij Hannes Van der Bruggen.

No days off

Ook Charles Vanhoutte weet dat de bal raar kan rollen in het voetbal. "Het veld daar in Moeskroen ligt er enorm slecht bij. Ze hebben thuis ook gewonnen van Standard zonder een schot tussen de palen te kunnen trappen want ze scoorden met een own goal."

"Een paar spelers vroegen een vrije dag, maar de trainer zei dat het morgen een leuke dag zou zijn om te trainen na de overwinning. Afhankelijk van het resultaat van Moeskroen, zouden we wel een vrije dag krijgen", weet Vanhoutte.