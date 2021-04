Vanhaezebrouck kondigt verjonging aan (voor volgend seizoen): "Nu wil ik hen niet voor de leeuwen gooien"

Hein Vanhaezebrouck wil de resterende wedstrijden gebruiken om zijn kern verder door te lichten. Voor heel wat jongens is het nog niet duidelijk of Hein volgend seizoen nog met hen door wil. De komende twee matchen kunnen daar cruciaal voor blijken.

Mbayo, Parmentier, Samoise, Van Daele... De jeugd van Gent zal nog wat moeten wachten op meer speelkansen. “Onderschat ons niet. We hebben al wat jongeren lopen en met hen zijn we volop bezig. We willen hen klaarstomen naar volgend seizoen toe. Ik wil hen nu ook niet voor de leeuwen gooien en in moeilijke omstandigheden met die druk opzadelen", klinkt het bij Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Maar volgend seizoen is een andere zaak. “Je zult volgend jaar bij ons sowieso meer jonge jongens aan het werk zien. We zoeken nog andere jongens, maar ik reken ook op de jongens die nu al aanwezig zijn. Het verschil met de tenoren wordt elke dag kleiner. Ik zie hen elke dag progressie maken. En we zullen intensief werken om hen die kloof te laten dichten.”