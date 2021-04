Racing Genk kan met deze 20 spelers de Limburgse derby aanvatten

STVV is al zeker van het behoud en Racing Genk kan mits winst in de derby zich verzekeren van deelname aan Play-Off 1. Dit geeft al iets extra aan deze Limburgse derby.

Racing Genk kan voor de komst van STVV weer een beroep doen op Jhon Lucumí. De Colombiaanse linkspoot keert terug nadat hij tegen OHL een gele schorsingsdag uitzat. Van den Brom maakte er geen geheim van dat Lucumí zijn stek in de defensie ook weer inneemt. Ook Bryan Limbombe keert terug in de selectie. Behalve Dries Wouters (kuit) en Jere Uronen (niet topfit) is de hele groep blessurevrij en inzetbaar.