Standard komt met meer informatie over blessure van Merveille Bokadi

Geen Merveille Bokadi in Eupen gisteren bij Standard. Coach Mbaye Leye kwam na de wedstrijd met wat duiding.

Trainer Mbaye Leye gaf de nodige informatie over de blessure van Merveille Bokadi bij Standard. “Merveille miste in de interlandbreak al de tweede match van Congo door last aan de adductoren”, vertelde Leye.

Blijkbaar lukte het toch nog niet en greep Standard in. “Tegen Gent zagen we dat hij het moeilijk had met versnellen. Omdat hij op training opnieuw hinder ondervond, besloten we hem rust te gunnen. Het is immers een belangrijke speler voor ons.”

Lang zal Bokadi echter niet afwezig zijn. Leye wil hem voor volgend weekend opnieuw recupereren. “Tegen Beerschot is hij er normaal bij”, klonk het nog.