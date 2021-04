Eén van de besten in België, maar het komt er niet altijd uit: "Hij moet zich geapprecieerd voelen, dan is hij een harde werker"

Théo Bongonda is één van de beste spelers die er in België rondlopen, daar zal wel een grote concensus over bestaan. Alleen... het komt er niet altijd uit.

Bongonda kan weken aan een stuk alles kapot spelen en dan weken onzichtbaar zijn. 't Is een emotionele jongen met het hart op de tong. Zoals toen hij Jess Thorup uitwuifde met vier middenvingers. "Théo is een goeie jongen. Hij is een harde werker. Maar hij moet zich wel geapprecieerd voelen vooraleer dat zich uit", vertelt ex-begeleider, Thomas Caers, in HLN.

Een trainer kan hem dus maar beter een beetje vertroetelen dan met de roede te slaan. "Laat het me zo zeggen: als je Théo hard ziet werken op het veld, weet je dat hij zich naar waarde geschat voelt. Ik heb zelf op een appartement in Waregem samengewoond met Théo. Hij is daar altijd al onze afspraken nagekomen. Als je hem liefde geeft, geeft hij véél terug."