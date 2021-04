Hallucinante beelden in Roemenië; ultras Dinamo Boekarest vliegen over stadion in luchtballon

De fans van Dinamo Boekarest, die al meer dan een jaar geen stadion meer hebben door de pandemie, willen terugkeren naar hun thuisbasis om de spelers aan te moedigen.

De fans van Dinamo Boekarest toonden een origineel initiatief door een luchtballon over het Ștefan cel Mare stadion te laten vliegen, midden in de wedstrijd tegen Academica Clinceni (1-3). De vier ultras plaatsten berichten over hun terugkeer naar het stadion en hun acties om de club in leven te houden.

Enkele dagen geleden zijn ze nog gered van een faillissement dankzij een ongekende mobilisatie van de Program DDB socios. Maar desondanks beleeft Dinamo het moeilijkste seizoen in zijn geschiedenis (veertiende van de zestien). De ploeg uit de Roemeense hoofdstad riskeert voor het eerst een degradatie naar de Roemeense tweede klasse.

