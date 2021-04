🎥 Een nuttige zeehond-actie? Elias Cobbaut zorgde voor één van de opvallendste fases tijdens Anderlecht - Club

Anderlecht geniet nog eens van de prestige van het winnen van de topper tegen Club Brugge (2-1). Nochtans kende paars-wit ook moeilijke momenten, maar het slikte dus slechts één tegendoelpunt. Elias Cobbaut demonstreerde wel erg opvallend hoe groot de wil was om Club het scoren te beletten.

Nadat Noa Lang de stand op 0-1 had gebracht, legde even voorbij het uur Charles De Ketelaere aan. Wellenreuhter was op de afspraak en verwerkte de bal naar de buitenkant, tot bij Elias Cobbaut. Geen Bruggeling in diens buurt en dus was het gevaar in principe geweken.

Cobbaut verslikte zich echter in zijn controle en zo kon het toch nog een prangende situatie worden, met Ruud Vormer die plots de kans kreeg om druk te gaan zetten. Cobbaut dook naar de bal als ware hij een zeehond en kopte het leer van op de grond weg voor Vormer erbij kwam.

😅 | Pas la relance la plus orthodoxe d’Elias Cobbaut ! 👏 #ANDCLU pic.twitter.com/s7AvNPtFKy — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 11, 2021

Een moment dat ook op de lachspieren van de commentatoren werkte. Een behoorlijk onorthodoxe actie, maar wel een nuttige, want Anderlecht zou in balbezit blijven en geen 0-2 riskeren.