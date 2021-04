OFFICIEEL: Borussia Mönchengladbach heeft opvolger voor Marco Rose beet

Marco Rose vertrekt op het einde van het seizoen bij Mönchengladbach en trekt naar Borussia Dortmund. 'Die Fohlen' hebben hun opvolger voor de succescoach nu bekendgemaakt.

Eventjes had het er alle schijn naar dat niemand minder dan Xabi Alonso de nieuwe coach ging worden van de Duitse subtopper. De Spanjaard verlengde echter zijn contract als beloftecoach van Real Sociedad.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op Adi Hütter. Dat is de huidige coach van Eintracht Frankfurt, momenteel op een vierde stek in de Bundesliga en dus goed op weg om zich te kwalificeren voor de Champions League.

De 51-jarige Oostenrijker heeft een contract ondertekend tot 2024 bij Borussia Mönchengladbach dat ingaat vanaf volgend seizoen.