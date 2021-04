Het rapport van Benteke in de Premier League: cijfers om trots op te zijn

Benteke heeft in het totaal al 78 doelpunten gescoord in de Premier League. 52 spelers deden ooit beter. Een straffe statistiek dus van onze landgenoot.

Als Christian Benteke nog vijf keer scoort, zit hij bij de top-50 van meest scorende spelers ooit in de Premier League. Sinds de oprichting van de competitie in 1992 kwamen in het totaal al bijna 4400 spelers in actie. Om je dan te kunnen bekronen als één van de 50 meest scorende, is dat toch wel een statistiek om trots op te zijn.

Aston Villa

In 2012 ruilde de kopbalsterke spits onze nationale competitie in voor een avontuur in de Premier League. Aston Villa werd de nieuwe ploeg van Benteke. Onze landgenoot maakte indruk op de Engelse velden. In zijn drie jaar bij ‘The Villa’, scoorde hij in totaal 49 keer. Straf!

Liverpool

Met zo’n statistieken wek je de interesse op van de topclubs. Benteke trok dan ook naar Liverpool. Op Anfield hebben ze grote verwachtingen van hun spelers en verwachten ze veel goals van de spits. ‘Big Ben’ kon die verwachtingen niet inlossen. Liverpool eindigt dat seizoen, 2015/16, op een teleurstellende achtste plaats en onze landgenoot weet (maar) 10 keer te scoren op 42 wedstrijden.

Crystal Palace

Liverpool verkoopt Benteke in de zomer van 2016 voor 31 miljoen aan Crystal Palace, zijn huidige club dus. Na 5 seizoenen in Londen is de spits nog steeds een sterkhouder voor ‘The Eagles’ en pikt hij regelmatig zijn goaltje mee. Ondanks dat Christian Benteke de voorbije negen jaar drie ploegen heeft gehad, speelde hij steeds in de Premier League. Waar hij dus bijna één van de 50 meest scorende spelers allertijden is.