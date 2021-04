Dessers tekent voor vijfklapper voor KRC Genk in oefenwedstrijd tegen Westerlo

Cyriel Dessers staat bij KRC Genk volledig in de schaduw van topschutter Paul Onuachu. In een oefenwedstrijd tegen Westerlo bewees de spits dat hij zijn torinstinct toch niet in Nederland heeft achtergelaten.

KRC Genk won die oefenpot van de nummer vier uit 1B met 5-1 en Dessers nam alle doelpunten voor de thuisploeg voor zijn rekening. De Limburgers pakten uit met een mix van A-kernspelers die niet of weinig aan de bak komen en enkele beloftespelers. Leysen, Preciado, Didden, Et-Taïbi (Németh), Rommens, Kouassi, Geusens (Diawara), Toma, Limbombe, Dessers, Oyen. | 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝘀 | KRC Genk won de oefenwedstrijd tegen @KVCWesterlo met 𝟱-𝟭. @CyrielDessers zorgde voor alle doelpunten. 💪



Lees hier meer ➡️ https://t.co/3zpzW5UWv0#mijnploeg #krcgenk pic.twitter.com/VTxDsxKOIx — KRC Genk (@KRCGenkofficial) April 13, 2021