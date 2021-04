De Ketelaere kan rekenen op interesse van twee Italiaanse topclubs

Club Brugge is bezig aan een sterk seizoen. Ondanks dat Blauw-Zwart dit weekend verloor tegen Anderlecht, staat Club nog steeds comfortabel op kop. Ook De Ketelaere, de twintigjarige sensatie in Brugge, speelt goed in Jan Breydel. Dat weten ze tot in Italië...

Charles De Ketelaere is met Club Brugge bezig aan een goed seizoen. De resultaten van Club Brugge zijn goed, het Brugs jeugdproduct speelt veel en is belangrijk voor de ploeg. In november maakte hij zelfs zijn debuut bij de Rode Duivels. Moeilijk dus om naast Charles De Ketelaere te kijken. Dat vinden ook Atalanta en AC Milan. Atalanta, de ploeg van onder andere Timothy Castagne, wil volgens de Italiaanse kranten de jonge Rode Duivel heel graag in de ploeg. De Bruggeling wordt ook nog gevolgd door AC Milan.