Gaat paars-wit een betere prijs onderhandelen? "Anderlecht heeft tot juni om de aankoopoptie te lichten"

Paul Mukairu liet in zijn eerste weken als speler van RSC Anderlecht fraaie dingen zien. De Nigeriaanse flankaanvaller kon echter geen vaste basisplaats afdwingen. Zijn toekomst in het Astridpark is dan ook onduidelijk.

Onder normale omstandigheden zou RSC Anderlecht de aankoopoptie van een slordige drie miljoen euro altijd lichten. De financiële realiteit zorgt er echter voor dat er twijfels zijn. Al zal paars-wit wellicht wel met Antalyaspor rond de tafel gaan zitten. “Ik kan alleen maar bevestigen dat Mukairu is gelukkig bij Anderlecht”, aldus zaakwaarnemer Serdar Ertemçöz. “Voor een eerste seizoen zijn de prestaties goed. Anderlecht heeft nog tot juni de tijd om de aankoopoptie te lichten. Meer kan ik daar voorlopig niet over zeggen.”