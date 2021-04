Real Madrid verloor nog niet sinds deze man in de basis staat

Real Madrid is nog niet verloren sinds 1 december als Nacho in de basis startte. Het ziet ernaar uit dat de Spanjaard vanavond tegen Liverpool weer start. Als Real Madrid de mooie statistiek van Nacho vanavond kan verlengen, stoot de koninklijke door naar de halve finales van de Champions League.

Vanavond staat de wedstrijd tegen Liverpool op het programma voor Real Madrid. Als Zidane en zijn ploeg niet verliezen, stoten ze door naar de halve finale. Dat zou geen probleem mogen zijn als je kijkt naar de statistieken van centrale verdediger Nacho.

Nacho is de laatste maanden een titularis geworden voor Real Madrid. Hij is al 12 wedstrijden op rij gestart voor de ploeg uit de hoofdstad van Spanje, en sinds 1 december verloor Real niet meer met hem in de basis.

Een straffe statistiek voor een speler die een jaar geleden nog bijna was afgedankt. De Spanjaard was verdrongen door concurrent Militao, en werd zelfs niet meer opgeroepen voor de wedstrijdselecties van Real. De verdediger stond helemaal onderaan de hiërarchie en leek geen toekomst meer te hebben. Nu heeft Nacho Zidane toch overtuigd van zijn kwaliteiten en is hij terug titularis.