Mazzù en Union kijken vooruit: "Ons spel blijven ontwikkelen met dezelfde kwaliteit en efficiëntie"

Union is al een tijdje kampioen in 1B. Toch moet de Brusselse club nog een paar wedstrijden spelen voordat de spelers op vakantie kunnen. De trainer van Union, Felice Mazzù, wil de komende wedstrijden nog winnen en het seizoen goed afsluiten.

Omdat Union dit seizoen zoveel beter was dan de andere ploegen uit 1B, is het al sinds midden maart kampioen. Toch blijven de troepen van Felice Mazzù sterk presteren. Zo pakten ze, na dat de titel al binnen was, nog zeven op negen. Dit weekend spelen de Brusselaars hun laatste uitwedstrijd tegen Club NXT.

“Ons doel is om ons spel te ontwikkelen met dezelfde kwaliteit en efficiëntie als in onze laatste wedstrijden. Ik wil het seizoen nog op een mooie manier afsluiten”, zegt de Waalse coach in een artikel op de site van Union.

Club NXT

“Ik heb vanaf in het begin gezegd dat Club NXT kwaliteiten heeft, nu hebben ze er ook nog eens een pak ervaring bij. We zullen op onze hoede moeten zijn om niet in de val te trappen en een vroeg tegendoelpunt te slikken”, aldus de Charleroicoach in zijn vooruitblik naar morgen.