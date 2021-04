Hallucinante loonverwachtingen van Haaland gelekt: de Noor wil 35 miljoen per jaar

De twintigjarige Noor is op dit moment één van de beste spitsen ter wereld. Haaland kan rekenen op interesse van onder meer Spaanse topclubs Real Madrid en FC Barcelona. Omdat Haaland zo gewild is, kan hij financieel veel vragen. En dat doet de Noor, Haalands loonverwachtingen: 35 miljoen per jaar.

Haaland is hot op dit moment. Met dit seizoen in het totaal al 32 goals te hebben gescoord, waarvan tien in de Champions League, maakt de Noor indruk op de voetbalwereld. Door zijn jonge leeftijd en scorend vermogen, is hij op dit moment misschien wel dé meest gewilde speler ter wereld.

Een gewilde speler

Omdat de topclubs zo aan de mouw aan het trekken zijn van de Dortmundspits, zit Haaland in een luxe positie. Dat weet de jonge Noor dan ook, daarom dat hij veel terug vraagt voor zijn diensten. Haaland wil een loon van 35 miljoen euro per jaar, dat meldt Goal.com. En dat is zelfs voor giganten zoals Real Madrid en FC Barcelona moeilijk om te betalen.

Een dure vogel

Haaland werd in het verleden al gelinkt aan een paar Europese topclubs, daar vallen nu al een groot deel van weg nadat ze zijn hoge loonverwachtingen hebben gehoord. Begrijpelijk wel natuurlijk. Je moet rekenen dat je boven dat hoge loon ook nog een monsterbedrag zal moeten betalen als transfersom aan Borussia Dortmund. Alles bij elkaar opgeteld, kan je wel stellen dat Haaland een dure vogel is.