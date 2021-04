Houdt Timon Wellenreuther Anderlecht in PO1? "Het was al vaak minder..." en "Tegen STVV is er daar geen ruimte voor"

Timon Wellenreuther zou dit weekend wel eens beslissend kunnen zijn om te bepalen of Anderlecht richting PO1 gaat.

Het is toch wel een beetje alles of niets voor Anderlecht dit weekend. Een punt pakken tegen STVV is voldoende om zeker te zijn van deelname aan PO1. Veel zou wel eens kunnen afhangen van de prestatie van Timon Wellenreuther. De doelman van paarswit liet het geregeld al eens afweten dit seizoen en dat zou de club nu wel eens heel duur komen te staan.

“Het is voor Wellenreuther tijd om belangrijk te zijn”, zegt clubicoon Filip De Wilde aan HLN. “Het was al vaak minder… Dat moet je Wellenreuther wel nageven: hij durft keer op keer dingen die hem misschien niet zo goed liggen. Tegen STVV is er geen ruimte voor zulke gokken. Wellenreuther moet meer dan ooit rust uitstralen, een stabiele factor blijken. Hij moet er staan.”

Of Wellenreuther is wat Anderlecht nodig heeft, blijft hij op de vlakte, maar toch hoopvol. “Daar kan ik vandaag niet volmondig ‘ja’ op antwoorden. En je weet maar nooit dat hij nadien ons tegendeel bewijst en gewéldige play-offs speelt…”