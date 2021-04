Kalmte kan de Buffalo's redden: "Niets speciaals doen" en "Ik zie soms coaches uitpakken met motivatiefilmpjes ... Maar als ze dat deden en verloren? Dan hoor je ze niet"

AA Gent maakt zich op voor een rechtstreekse finale op bezoek bij Zulte Waregem om play-off 2 binnen te halen. Winst is daarvoor voldoende. Wat ze bij de Buffalo's speciaal gaan doen deze week om het goed te laten aflopen? Niets.

Coach Hein Vanhaezebrouck beseft dat het geen makkelijke opdracht zal worden aan de Gaverbeek: "Zulte Waregem is een team dat van ongelooflijk ver is teruggekomen, het is alles of niks. Als we gelijkspelen hebben we het risico dat we er zelfs allebei niet bij zijn. Details en omstandigheden zullen het verschil maken."

"We hebben nu iets meer vertrouwen dan voor de overwinning tegen Charleroi, maar we moeten evolutie maken", aldus de coach van de Buffalo's. "Wat we nu anders gaan doen deze week? Op grote momenten kan je best zo normaal mogelijk doen en niet te veel extra druk opleggen."

Normaal doen

"We staan na een heel moeilijk seizoen eindelijk in de linkerkolom, nu gaan we nog eens proberen te winnen om play-off 2 te spelen. Ik wil er niet meer van maken dan het is, zo normaal mogelijk doen en de focus houden op onze job en onze taken."

"Ik ga zeker niet afkomen met motivatiefilmpjes van familie of vrienden of wat dan ook. Ik zie soms coaches daar mee uitpakken als ze gewonnen hebben, maar soms doen coaches dat ook als ze verliezen en dan komen ze dat niet zeggen tegen de pers ..."