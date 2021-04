Verguisde Anderlecht-man werkt hard aan terugkeer: "Een of twee personen bij paars-wit hebben me teleurgesteld"

Zo stilletjesaan is hij in alle luwte aan het werken aan zijn rehabilitatie als voetballer. Mogelijk zien we dit seizoen in play-off 2 nog wat vruchten daarvan.

Zakaria Bakkali werd door Anderlecht verhuurd aan Beerschot, maar kon daar door een blessure nog geen stempel drukken. Toch is hij hard aan het werken geslagen de voorbije maanden, waardoor hij nu fitter dan ooit staat. En klaar is voor de strijd. Teleurstelling "Ik heb niets tegen Anderlecht", laat hij optekenen in Het Nieuwsblad. "Een of twee personen hebben me teleurgesteld." Of dat dan over Vincent Kompany gaat? "Ik was gemotiveerd om me te laten zien toen hij naar Anderlecht kwam. Dat ik tegen Club Brugge aan de rust werd gewisseld was een mentale klap. Ik denk dat eigenlijk niemand weet waarom ik daarna naar de B-kern ben verwezen."