Anderlecht rekent in match van de waarheid meer dan ooit op wisselvallige pion: "Tegen STVV is er geen ruimte voor gokken"

Anderlecht weet wat het moet doen om Play Off 1 te halen: niet verliezen op het veld van STVV. Als paars-wit geen doelpunt incasseert is de klus geklaard. Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk.

De verdediging van paars-wit staat al enkele maanden pal, maar over de man in doel heerst er al geruimte tijd onzekerheid. Timon Wellenreuther liet zich al enkele malen op een foutje betrappen en ook uitvoetballend oogt het allemaal wat onzeker.

Filip De Wilde ziet bij Het Laatste Nieuws een kans voor de Duitse goalie om zijn criticasters de mond te snoeren. "Het is voor Wellenreuther tijd om belangrijk te zijn. Het was al vaak minder. Tegen STVV is er geen ruimte voor gokken. Wellenreuther moet meer dan ooit rust uitstralen, een stabiele factor blijken. Hij moet er staan."

Toekomst

De vraag is ook of RSCA hem wil houden. Veel zal afhangen van een eventueel vertrek van Van Crombrugge. "Wellenreuther moet zich nog bewijzen, dus daar kan ik vandaag niet volmondig ja op antwoorden. Maar je weet maar nooit dat hij ons tegendeel bewijst en gewéldige Play-Offs speelt..."