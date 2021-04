Belgische clubs snoeien flink in makelaarskosten: Anderlecht blijft koploper, Bayat is helemaal terug

Dat de coronacrisis er ferm heeft ingehakt bij onze Belgische clubs merkten we in de twee afgelopen transferperiodes. Grote transfers bleven uit en dat betekende ook slecht nieuws voor de makelaars.

Het totale commissiebedrag van alle makelaars (38,4 miljoen euro) daalde afgelopen seizoen met maar liefst acht miljoen euro, dat meldt Het Nieuwsblad. Mogi Bayat blijft, ondanks Operatie Propere Handen, de grote slokkop in België.

Hij deed in het afgelopen seizoen liefst 55 transacties met zijn bureau Creative & Management Group. Anderlecht blijft koploper in uitgekeerde commissies met 7,3 miljoen euro, dat is evenveel als een seizoen eerder. Club Brugge, AA Gent en RC Genk volgen op korte afstand.