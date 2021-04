CIJFER VAN DE WEEK: 22,6%: Verrassende Rode Duivel is wel héél veel waard als je het bekijkt in vergelijking met de clubkas

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week komen we graag nog even terug op de marktwaardes van spelers, in functie ook van wat ze waard zijn in vergelijking met de volledige clubkas en het budget daarvan.

Marcus Rashford en Erling Haaland zijn dan wel de spelers die in de grootste vijf competities de hoogste marktwaarde hebben (tussen de 150 en 200 miljoen euro volgens het CIES), maar bij Manchester United en Borussia Dortmund speelt natuurlijk nog volk dat veel waard is.

Doku

Rashford representeert op die manier zo'n 15% van de totale waarde van de club, bij Haaland is dat 21,5%. Dat is veel, maar niet zoveel als een Rode Duivel bijvoorbeeld.

Met een marktwaarde tussen de 50 en 70 miljoen euro is ene Jérémy Doku namelijk 22,6% van de totale waarde van Rennes waard. De 'waardevolste' voor zijn club vanuit de vijf grootste competities? Edu Exposito met bijna 40% van de totale waarde van Eibar.

Nog enkele Belgen die procentueel veel waard zijn?

1. Doku 22.6%

2. Bornauw 18.0%

3. Tielemans 14.1%