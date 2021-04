Transferbedragen en lonen dalen niet in ons land: "We moeten ons geen illusies maken" en "Financieel kerkhof van 1B vermijden"

Ondanks de coronapandemie dalen de transfersommen en spelerslonen in België niet. De clubs blijven redenen hebben om te investeren.

De situatie is wat het is en de clubs zullen blijven geld pompen in het voetbal. “Hadden we in de VS geleefd, waarin gesloten competities georganiseerd worden zonder degradatie: misschien”, zegt sporteconoom Wim Lagae in HLN. “Maar hier zullen ze bij Zulte Waregem of KV Kortrijk blijven denken: we moeten overinvesteren, méér betalen dan onze tegenstanders, om het financieel kerkhof 1B te vermijden. We moeten ons geen illusies maken. De ratrace zál herbeginnen.”

Elke club heeft volgens Lagae zijn eigen redenen om zwaar te investeren. “Bovenin willen ze kampioen worden, Europees voetbal halen. Club Brugge zal blijven investeren om kampioen te blijven worden. Club kan zijn oefencentrum nog meer uitbouwen, een nieuw stadion zetten, nog meer geld in de jeugd steken en zijn A-kern versterken. Alle mechanismen zijn aanwezig om in een Bayern München-scenario te komen.”

De top van de klassering zal volgens Lagae steeds verder geraken van de rest. “De concurrenten moeten zich suf kopen om enigszins te kunnen volgen, en om zelf Europees voetbal te halen. De prikkels om te overinvesteren worden nergens weggenomen. Er is maar één zekerheid. De rijken worden rijker. De sterken worden sterker. En al zeker als ze Champions League spelen. Maar ook de groepsfase van de Europa League is de voorbije jaren veel lucratiever geworden.”