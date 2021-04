Kompany voor levensbelangrijke wedstrijd tegen STVV: "Verwachtingen? Zie je die drie sterren? Die zijn er niet gekomen door een toffe designer"

Vincent Kompany staat (alweer) voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Tegen STVV moeten ze hun seizoen laten slagen door minstens een punt te pakken. Kompany stond alvast op scherp...

Vincent, hoe ging het afgelopen week na de winst tegen Brugge?

"Tja, we hebben proberen ons af te sluiten, een bubbel gecreëerd zeg maar. De kwaliteit en intensiteit van de trainingen was goed. We hebben zoveel mogelijk oplossingen proberen aanreiken aan de spelers. Of er stress was? Ik vind dat voor mezelf moeilijk in te schatten. Maar iedere speler moet door deze etappe in zijn carrière. Mijn manier is om me nog meer te concentreren en mijn familie en vrienden dichtbij te houden."

Ga je je spelers op de hoogte houden van de tussenstand in Oostende-Cercle?

"(kijkt raar op) Nee, wat zouden ze daar mee moeten aanvangen? Een laag blok zetten is ook al moeilijk voor ons. We beginnen aan de match zoals we de vorige matchen begonnen zijn. Iets tussenin gaat niet voor ons."

Is het een nadeel dat jullie op een synthetisch veld moeten spelen?

"(Haalt de schouders op) Nee, veel van onze spelers voetbalden een jaar of twee geleden nog op een synthetisch veld op de Academie. Op Luik voor de beker hebben we ook op een synthetisch veld gespeeld en ik zag geen terugval."

Je speelt nu al drie matchen met ongeveer dezelfde elf. Waarom zijn die elf nu meer complementair dan de anderen die je geprobeerd hebt?

"Je kan de vraag ook omdraaien: hebben we gewonnen omdat het met die elf is, of zijn die elf blijven staan omdat we gewonnen hebben? De spelers selecteren zich niet buiten het veld, maar erop. Op training en op wedstrijd. Maar ik ben ook niet stom en ik zie dat het momenteel goed draait."

Zag je het vertrouwen stijgen?

"Ik blijf liefst weg van dat soort uitspraken. We moeten op het veld bewijzen of we vertrouwen hebben of niet. We gaan naar die match tegen STVV met een gezonde dosis respect. En onze job is - zoals ik al veel zei - hun sterktes te erkennen en hun zwaktes uit te buiten."

Hoe belangrijk is die wedstrijd nu? Voor de club, voor de ontwikkeling, voor de financiële situatie...?

"(kijkt opzij naar het logo) Die drie sterren die jullie daar zien, die zijn er niet gekomen door een toffe designer. Die zijn er gekomen door heel veel te winnen. Die heeft deze club verdiend. Nu wil ik wel deze ploeg loskoppelen van de Anderlecht-ploegen in het verleden, maar de club heeft dezelfde hoge verwachtingen. Ondanks de situatie is er dezelfde ambitie en dezelfde verwachtingen."

Trouwens, de titel, denk je daar nog aan?

"(schatterlacht) Ah, moet ik daar nu echt op antwoorden? Jongens, ik ben enkel bezig met STVV."