Zijn de dagen van Mbaye Leye bij Standard na dit seizoen al geteld?

Bij Standard is de volledige trainersstaf einde contract. Die zouden wel eens kunnen verdwijnen als Michel Preud'homme de club verlaat.

De toekomst van Mbaye Leye bij Standard hangt voorlopig nog aan een zijden draadje. De spelers steunen hem wel, net als Michel Preud’homme.

De vraag is echter of de club ook vertrouwen in de Senegalese coach behoudt eenmaal Preud’homme vertrekt. Hij is nu nog ondervoorzitter bij de club, maar zou na dit seizoen stoppen.

Leye kwam pas in januari als vervanger van Montanier. De 21 op 44 is niet bijster te noemen, maar hij speelt wel de bekerfinale. Er wordt ook een ander soort voetbal gespeeld en de verjonging is ingezet.

Het contract van Leye loopt maar tot eind dit seizoen, net als dat van alle assistenten op Sclessin.