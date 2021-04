Karim Benzema gaat nog langer voor doelpunten zorgen bij Real Madrid

Karim Benzema is al heel belangrijk geweest voor Real Madrid dit en afgelopen seizoen. Ze willen hem dan ook graag langer behouden.

De Spaanse krant Marca meldde dat Karim Benzema op het punt om zijn contract met een jaar te verlengen, waardoor hij tot 2023 aan Real verbonden zou blijven. Enkel de laatste details moeten nog geregeld worden en de verwachting is dat de handtekeningen nog voor het einde van het seizoen gezet zullen worden. In de recentste editie van Marca legt de krant specifiek uit waarom Real een akkoord nadert met 'een van hun beste aankopen ooit'.



Benzema ondertekende in 2009, 2014, 2017 en 2020 al een nieuw contract bij Real, en die onderhandelingen liepen allemaal snel en effectief. Daarom wordt de Fransman omschreven als 'een van de makkelijkste spelers' op het vlak van contractonderhandelingen. Bovendien was Real telkens de vragende partij voor een contractverlenging, en niet Benzema zelf.