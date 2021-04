Na eerste promovendus is nu ook eerste degradant uit Premier League bekend

Na twee seizoenen in de Premier League is het sprookje van Sheffield United ten einde. The Blades kenden een uitstekend eerste seizoen vorig jaar maar kon dit seizoen geen vuist maken.

Sheffield promoveerde in 2019 uit de Engelse Championship richting de Premier League. The Blades werden tweede, achter kampioen Norwich City. Die kampioen was vorig seizoen het kneusje van de compeitite. Ondanks een cultsfeer rond de Finse spits Pukki, keerde Norwich aan het einde van het seizoen alweer terug naar The Championship. Sheffield deed het echter verbazingwekkend goed en eindigde op een heel knappe negende plaats. Daarom ging ook Sander Berge ernaartoe, de Noorse middenvelder van Racing Genk. Berge kon dit seizoen echter niet veel spelen vanwege een blessure. Hij kon dus ook niet voorkomen dat met nog 6 wedstrijden voor de boeg al zeker opnieuw richting The Championship zal gaan. Een verlies tegen Wolverhampton Wanderers was de doodsteek voor Sheffield. The Blades gingen strijdend ten onder maar konden een nederlaag niet vermijden. Ze hebben na 32 wedstrijden slechts 14 punten, dat is 10 punten minder dan voorlaatste West Brom en maar liefst 17 punten verwijderd van een veilige 17e plaats.